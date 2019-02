Tak będzie wyglądał Dom Wsparcia dla Powstańców Warszawskich [WIZUALIZACJE]

Rada Warszawy dała w 2018 roku zielone światło dla modernizacji budynku przy ul. Hrubieszowskiej 9 i stworzenia tam Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich. Teraz postawiono kolejny krok w stronę jego otwarcia. Zaprezentowano, jak budynek będzie wyglądał po modernizacji. - Mamy już koncepcję architektoniczną "nowego" budynku przy Hrubieszowskiej 9. Jest to bardzo potrzebna i ważna dla nas inwestycja, którą traktujemy priorytetowo - mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Dzielnicy Wola.

Budynek, w którym ma powstać Dom Wsparcia dla Powstańców Warszawskich został zbudowany w 1923 roku. Mieściła się w nim pierwsza polska wytwórnia łańcuchów rolkowych Stanisława Kubiaka. Decyzja o tym, aby przeznaczyć go dla powstańców zapadła w 2017 roku. - Dom Pomocy będzie dla Powstańców miejscem o funkcjach integracyjno - rozrywkowych, przy jednoczesnym zapewnieniu im dziennej opieki wraz z wyżywieniem. Ma być to miejsce skrojone idealnie pod potrzeby bohaterów, do którego będą przychodzić z radością - dodaje Strzałkowski.

CZYTAJ TAKŻE: MAŁPKA PEEMEK TRAFIŁA DO MUZEUM WARSZAWY. "NA NIEJ JEST PAMIĘĆ POWSTANIA WARSZAWSKIEGO"

Budynek składa się z dwóch kondygnacji i ma łączną powierzchnię 701 mkw. Na parterze mają powstać m.in. punkt informacyjny, sala klubowa, duży pokój dzienny, kuchnia, jadalnia, zmywalnia i pomieszczenia magazynowe. Na górze powstanie pokój spotkań, wielofunkcyjna sala do zajęć, sala rehabilitacyjna, gabinet lekarski i porad, pokój do odpoczynku, a nawet gabinet fryzjersko-podologiczny. Cały budynek ma być przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.