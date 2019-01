Tak wygląda hala, w której walkę stoczą Szpilka i Wach. Śląskie Koloseum czeka na walkę roku

Dekada w Legii to za mało - kapitan U-18 chce grać dla Wojskowych jeszcze dłużej

Filip Bares, Tomasz Biliński

Tacy piłkarze to wymarzeni ulubieńcy kibiców. Tacy, którzy w klubie są od najmłodszych lat i się z nim utożsamiają. Kandydatem na kogoś takiego przy Łazienkowskiej jest 17-letni Jan Goliński. To nie tylko kapitan zespołu Legii Warszawa do lat 18, lecz także obrońca, który w klubi...