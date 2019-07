Tak zmieni się Kopiec Powstania Warszawskiego i park Akcji "Burza". Zobacz zwycięski projekt [WIZUALIZACJE]

Spośród 13 nadesłanych prac, jury pod kierownictwem Grzegorza Stiasnego wybrało koncepcję przygotowaną przez pracownie topoScape i Archigrest. Architekci Magdalena Wnęk, Justyna Dziedziejko, Marcin Maraszek, Maciej Kaufman i Natalia Trochonowicz nagrodzeni zostali za „konsekwentną narrację historyczną nawiązującą do tożsamości miejsca z poszanowaniem zasobów przyrodniczych, szczególną dbałość o oprawę placu przy wejściu na Kopiec Powstania Warszawskiego, dbałość o zarządzanie krajobrazem, rozwiązania realizujące potrzeby społeczne w zakresie rekreacji i wypoczynku oraz zastosowanie form architektonicznych budujących nastrój miejsca”. Oprócz nagrody w wysokości 90 tys. zł, zostaną teraz zaproszeni do negocjacji, które doprowadzić mają do powstania dokumentacji projektowej.

Jak zmieni się Kopiec Powstania Warszawskiego? Zobacz wizualizacje: