Taksówka dla Powstańca. Bohaterowie Warszawy pojadą taxi za darmo. Prezydent wręczyła karty Powstańcom [ZDJĘCIA]

Powstańcy Warszawscy zostali objęci pilotażowym programem "Taksówka dla powstańców". Najprościej mówiąc, polega on na darmowych przejazdach taksówkami. Każdy z powstańców otrzyma specjalną kartę, na podstawie której będzie mógł zrealizować swój przejazd. Jednak, aby cieszyć się dogodnym transportem, weterani będą musieli dostosować się do kilku zasad:

Przetarg na bezpłatne przejazdy dla Powstańców Warszawskich wygrała korporacja WAWA Taxi. Na barkach kierowców właśnie tej firmy spocznie odpowiedzialność, aby zadbać o bezpieczeństwo weteranów walk z roku 1944.

W imieniu korporacji muszę powiedzieć to, co najważniejsze: czujemy się zaszczyceni, wyróżnieni i jesteśmy ogromnie szczęśliwi, że to właśnie nasza korporacja może przyczynić się do zrealizowania tego szlachetnego przedsięwzięcia. - powiedziała Jolanta Kok, przedstawicielka WAWA Taxi