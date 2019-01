Taksówkarze w Warszawie nie przestrzegają żadnych przepisów. Pogrom po kontroli Straży Miejskiej

Skontrolowano 33 taksówkarzy, z których aż 18 kierowców było na bakier z przepisami. Najczęściej chodziło o brak identyfikatora oraz prowadzenie taksówki bez uprawnień. Niektórzy taksówkarze za nic mieli też znaki i przepisy o ruchu drogowym.

Strażnicy wystawili 20 mandatów oraz wysłali 2 wnioski o ukaranie do sądu. Protokoły pokontrolne trafią też do miejskiego Biura Administracji i Spraw Obywatelskich, które zajmuje się między innymi wydawaniem licencji taksówkarskich oraz oznaczeniami pojazdów. Strażnicy już zapowiedzieli, że akcje będą powtarzane.

Nieuczciwi taksówkarze w Warszawie - kurs za 1300 zł

Przypadki nieuczciwych taksówkarzy zdarzają się nie tylko w najbardziej eksponowanych miejscach Warszawy. Jedna z takich sytuacji miała miejsce na Bielanach. Pod koniec sierpnia 2018 r. pokrzywdzony jechał do taksówką do siostry. Relatywnie krótki kurs okazał się najbardziej kosztownym przejazdem taksówką w życiu. Kierowca taksówki poprosił o dwukrotne przyłożenie karty do terminala płatniczego. Jednak prawdziwą kwotę kursu mężczyzna poznał dopiero kolejnego dnia, gdy spojrzał na konto. Taksówkarz zainkasował 1300 złotych. Pokrzywdzony szybko zgłosił oszustwo na policję.

Taksówkarz tłumaczył, że cena kursu była ustalona wraz z pasażerem. W ten sposób mężczyzna miał pokryć koszt zanieczyszczenia taksówki i rozbicia w niej szyby. O tym, kto miał rację rozstrzygnie teraz sąd. 34-letni kierowca taksówki usłyszał już zarzuty. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat pięciu.

ZOBACZ TEŻ: Najlepsze Taxi w Warszawie. Mieszkańcy stolicy wybrali swojego ulubionego przewoźnika