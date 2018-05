Odważna, bezkompromisowa, piekielna zdolna - taka właśnie była urodzona w Warszawie malarka Tamara Łempicka. W 120 rocznicę urodzin artystki - 16 maja możemy podziwiać jej podobiznę na Google Doodle. Dalsza część artykułu poniżej.

Google Doodle uczcił 120. rocznicę polskiej malarki Tamary Łempickiej. Artystka, która uwielbiała łamać schematy dała się poznać poprzez odważne, portrety i akty celebrytów w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku."Baronowa z pędzlem" bo tak ją nazywano przyszła na świat 16 maja 1898 w Warszawie jako Maria Gurwik-Górska. Pierwszy portret namalowała już w wieku 10 lat. Był to obraz jej młodszej siostry. Jednym z przełomowych momentów w jej życiu okazał się rok 1915. Artystka udała się wówczas do Sankt Petersburga, by odwiedzić ciotkę po rozwodzie rodziców. Tam poznała swojego przyszłego męża - Tadeusza Łempickiego. Już dwa lata później rewolucja rosyjska zmusiła ich do ucieczki. Z Petersburga udali się prosto do Paryża, gdzie Łempicka po raz pierwszy zaczęła zarabiać na swoich pracach.Pierwszy raz jej prace wystawiono w 1922 roku. Szybko poznano się na jej talencie. W latach 30 XX wieku była już uznaną malarką. Dzisiaj w Polsce jej prace możemy oglądać m.in. kolekcji muzeum Villa la Fleur (Konstancin- Jeziorna).Artystka zmarła we śnie 18 marca 1980 r. Miała 81 lat. Zgodnie z jej wolą - jej ciało skremowano, a prochy rozrzucone z helikoptera nad wulkanem Popocatepetl w Meksyku.