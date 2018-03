Tanie bilety lotnicze. Linie Wizz Air przygotowywały ciekawą promocję. Jeśli 1 marca 2018 zarezerwujecie za jej pośrednictwem loty, zapłacicie o 20% mniej.

Promocja została przygotowana z myślą przede wszystkich o tych, którzy chcą uciec od niskich temperatur do trochę cieplejszych regionów. Przedstawiciele Wizz Air zwracają uwagę, że za ich pośrednictwem możemy odwiedzić na przykład Ateny w Grecji, Larnakę na Cyprze czy Bari we Włoszech, a ceny na te połączenia rozpoczynają się od 39 zł.Osobom chcącym skorzystać z dzisiejszych promocyjnych cen, ale nieznającym jeszcze szczegółów wyjazdu, Wizz Air oferuje usługę „Elastyczny Towarzysz Podróży”. Za niewielką opłatą, klienci mogą zarezerwować bilet bez konieczności podawania danych współpasażerów aż do momentu odprawy.Jak skorzystać z promocji? Zniżka dotyczy cen zawierających podatki i opłaty obowiązkowe ale bez opłaty administracyjnej. Promocja obowiązuje 1 marca od 0:00 do 23:59 CET. Ograniczony jest termin podróży: powinna się zakończyć do 31 maja 2018 roku. Cena dotyczy tylko rezerwacji dokonanych na stronie wizzair.com lub przez aplikację mobilną WIZZ.