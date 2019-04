Tańsze parkowanie na Lotnisku Chopina. Okęcie obniża opłaty za zostawienie samochodu na lotnisku

Lotnisko Chopina w Warszawie. Nowe połączenia na wakacje. Dokąd możemy polecieć?

W czerwcu z Lotniska Chopina ruszają nowe połączenia. W rozkładzie lotów znajdą się rejsy z Warszawy do miast w Azji czy Ameryce. LOT tego lata uruchomi także połączenie na grecką wyspę na Morzu Jońskim - Korfu. Ponadto we wrześniu i listopadzie rozpoczną się dalekie rejsy do Ind...