Targ Śniadaniowy 2019 powraca! Najpierw Mokotów, później kolejne dzielnice. Znamy listę wszystkich wystawców

Targ Śniadaniowy w Warszawie to cykliczne spotkania na świeżym powietrzu, podczas których możemy spróbować świeżych produktów od lokalnych wystawców. Dla wielu stały się już stałą formą spędzania wolnego czasu. Po całym tygodniu pracy, gdy wszystko robimy w pośpiechu i brakuje nam wolnej chwili choćby na to, by w spokoju zjeść posiłek z rodziną, odwiedzamy targ śniadaniowy i w swobodnej atmosferze zajadamy się smakołykami. Dzieci mogą bawić się na zaaranżowanych placach zabaw, a dorośli zwyczajnie odetchnąć. Targi Śniadaniowe to także doskonała okazja, by zintegrować się z sąsiadami i poznać nowe osoby ze swojej okolicy.

Targ Śniadaniowy 2019

Inauguracja sezonu 2019 odbędzie się w niedzielę, 14 kwietnia, na skwerze AK Granat na Mokotowie. Targ Śniadaniowy będzie odbywał się w godz. 10-17. Wkrótce pojawi się także na Powiślu, Żoliborzu i Białołęce.

Oprócz jedzenia, dla gości przygotowano mnóstwo atrakcji:

10.00-17.00 - Planeta Robotów - warsztaty Lego

- Planeta Robotów - warsztaty Lego 10:00-12:00 – Warsztat kompostowanie w teorii – spotkanie w postaci prelekcji Zieleń Warszawska

– Warsztat kompostowanie w teorii – spotkanie w postaci prelekcji Zieleń Warszawska 12:00-13:30 – Warsztat z niemarnowania żywności.

Gotuje Sylwia Walendowska Majcher i Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy Michał Andrzej Olszewski Miasto Stołeczne Warszawa

– Warsztat z niemarnowania żywności. Gotuje Sylwia Walendowska Majcher i Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy Michał Andrzej Olszewski Miasto Stołeczne Warszawa 12.30 - 15.30 - warsztaty „Zielone okna”

- warsztaty „Zielone okna” 10:00-17:00 Stoisko promocyjne Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie #warszawskakranówka.

Lista wystawców podczas inauguracji Targu Śniadaniowego na Mokotowie:

AM Coffee - kawa w ziarnach

- kawa w ziarnach Pho 206 - kuchnia wietnamska

- kuchnia wietnamska Banany (nie) zwyczajne - dania z platanów

- dania z platanów Babel Bar - kuchnia czeczeńska

- kuchnia czeczeńska Gofry Bąbelkowe - gofry bąbelkowe z dodatkami

- gofry bąbelkowe z dodatkami Bike Café - mobilna kawiarnia

- mobilna kawiarnia BRASIL ON THE PLATE - kuchnia brazylijska, mięsa z grilla

- kuchnia brazylijska, mięsa z grilla Burritos LOCOS - burrito meksykańskie

- burrito meksykańskie Chop Chop Lody Tajskie - lody tajskie z mobilnej lodziarni

- lody tajskie z mobilnej lodziarni Cakes and Cookies - ciasta i ciasteczka

- ciasta i ciasteczka Dobre miody - miody i pyłek

- miody i pyłek El Arepazo Warszawa - kuchnia wenezuelska

- kuchnia wenezuelska Empanadas kolumbijskie - kuchnia kolumbijska

- kuchnia kolumbijska Firasek Sweets - baclawa i slodycze tureckie

- baclawa i slodycze tureckie Fresh Bike - lemoniada z mobilnego stoiska

- lemoniada z mobilnego stoiska Getman - kuchnia ukraińska

- kuchnia ukraińska Giorgi - kuchnia gruzińska

- kuchnia gruzińska Grill Gorillas - pulled pork, rauben, portobeloo

- pulled pork, rauben, portobeloo Gospodarstwo Poślednik - pigwoniada, przetwory z pigwowca japońskiego

- pigwoniada, przetwory z pigwowca japońskiego JOY Pressery - soki jabłkowe tłoczone

- soki jabłkowe tłoczone JUSHI sushi & roll -sushi hand roll, chilli con carne

-sushi hand roll, chilli con carne Kaff and Race - mobilna kawiarnia

- mobilna kawiarnia Koreana - kuchnia koreańska

- kuchnia koreańska La Bicifruta - soki w kolumbijskiem stylu

- soki w kolumbijskiem stylu La'Bor - kuchnia węgierska

- kuchnia węgierska LaOliva.pl - oliwa extra virgin

- oliwa extra virgin Lemoniada naturalnie - lemoniada z naturalnymi syropami

- lemoniada z naturalnymi syropami Leniwa rodzina - śledzie i szproty w słoikach, zupar rybna, kanapki i naleśniki ze śledziem

- śledzie i szproty w słoikach, zupar rybna, kanapki i naleśniki ze śledziem Masitta - kuchnia koreańska

- kuchnia koreańska Nczekolada - czekolady, praliny

- czekolady, praliny Oh my Goji - ciasta wegańskie

- ciasta wegańskie Oliwki etc. - oliwki, pasty, hummusy

- oliwki, pasty, hummusy Warzywa i Owoce

Parzenica Skarby Podhala - sery z podhala

- sery z podhala Peccati di gola - parmezan długodojrzewający, oliwa z oliwek, ocet balsamiczny

- parmezan długodojrzewający, oliwa z oliwek, ocet balsamiczny Pogromcy Meatów - kanapki z pastrami

- kanapki z pastrami Polskie Kwiaty - kwiaty doniczkowe, cięte i zioła

- kwiaty doniczkowe, cięte i zioła Kozia Polana - sery i mleko kozie

- sery i mleko kozie Kolorove naleśniki - naleśniki i pancake na słodko i wytrawnie

- naleśniki i pancake na słodko i wytrawnie Rong Vang - kuchnia wietnamska

- kuchnia wietnamska Smaki Orientu - tureckie wypieki: borek,simit,pogca,kurabiye - bułeczki z serem, mięsem, szpinakiem.

- tureckie wypieki: borek,simit,pogca,kurabiye - bułeczki z serem, mięsem, szpinakiem. Soosh - napój w butelkach z owoców suszonych

- napój w butelkach z owoców suszonych Stragan smaków - rokitnik, kremy owocowe

- rokitnik, kremy owocowe Sugarfree łakocie bez kalorii - ciasta bez cukru

- ciasta bez cukru Szalony Piekarz -pieczywo na zakwasie

-pieczywo na zakwasie Thunder Texas Grill - dania z grilla

- dania z grilla Tornado Café - mobilna kawiarnia

- mobilna kawiarnia Trochę Słodyczy - bezy, torty bezowe

- bezy, torty bezowe Swojskie specjały - wędliny

- wędliny Yerba Buena - kuchnia andaluzyjska

- kuchnia andaluzyjska Zając w Kapuście - ciasto i bułeczki drożdżowe

- ciasto i bułeczki drożdżowe Ziołowe L - zioła w doniczkach

- zioła w doniczkach HUSA bikes - serwis rowerowy

- serwis rowerowy Label Provence Nature - mydła i wyroby z lawendy francuskie

- mydła i wyroby z lawendy francuskie Płyty winylowe, płyty CD, kasety magnetofonowe

Palmy wielkanocne, ozdoby wielkanocne

WWF - ochrona środowiska i zagrożonych gatunków

