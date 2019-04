Targ Śniadaniowy po raz pierwszy na Białołęce. Początek już 12 maja

Targ Śniadaniowy w Warszawie to cykliczne spotkania na świeżym powietrzu, podczas których możemy spróbować świeżych produktów od lokalnych wystawców. Dla wielu stały się już stałą formą spędzania wolnego czasu. Po całym tygodniu pracy, gdy wszystko robimy w pośpiechu i brakuje nam wolnej chwili choćby na to, by w spokoju zjeść posiłek z rodziną, odwiedzamy targ śniadaniowy i w swobodnej atmosferze zajadamy się smakołykami. Dzieci mogą bawić się na zaaranżowanych placach zabaw, a dorośli zwyczajnie odetchnąć. Targi Śniadaniowe to także doskonała okazja, by zintegrować się z sąsiadami i poznać nowe osoby ze swojej okolicy.

Targ Śniadaniowy 2019 - Białołęka

Targ Śniadaniowy wystartował 14 kwietnia na Mokotowie. W tym roku roku pojawi się także po raz pierwszy na Białołęce. Od 12 maja odbywać się będzie co niedziela w Parku Picassa. Wkrótce pojawi się także na Powiślu i Żoliborzu.

Targ Śniadaniowy na Białołęce – atrakcje

Jak zapowiadają organizatorzy, wśród atrakcji znajdować się będą: