Targi EuroGastro zapraszają miłośników gastronomii. Czekają pokazy mistrzów kulinarnych, konkursy barmańskie oraz słodka uczta [WYWIAD]

W gastronomii najważniejsza jest ocena klientów. Wszystko jedno, czy prowadzi się dużą restaurację czy małą jadłodajnię liczy się dobry smak i miła obsługa. W wielkim plebiscycie Mistrzowie Smaku 2019 laureatów prestiżowych tytułów i cennych nagród wybiorą ci, którzy mają największe prawo do oceny gastronomików - ich klienci. W kategorii Cukiernia Roku zostanie nagrodzony lokal, w którym można zjeść pyszne i zjawiskowo wyglądające wypieki, tytuł Baristy Roku powędruje do eksperta w sprawach kawy, natomiast Kucharzem Roku zostanie jeden z trzech mistrzów gotowania. W tym roku Partnerem Plebiscytu są Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro, na których zostaną przyznane te prestiżowe tytuły. Z tej okazji o tegorocznej edycji EuroGastro rozmawialiśmy z Urszulą Potęga, Prezes Targów.

Czym są Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro?

23. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro połączone z 12. edycją Międzynarodowych Targów Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel to największe w Polsce wydarzenia dedykowane branży gastronomiczno – hotelarskiej. Są one znakomitą platformą nawiązania kontaktów z producentami i dostawcami rozwiązań dla biznesu HoReCa [hotele, restauracje, kawiarnie - przyp. red.]. Oferta blisko 300 wystawców z ponad 19 krajów odzwierciedla najnowsze trendy rynkowe i dostosowana jest to potrzeb klientów. Targi to połączenie bogatej oferty wystawców z programem edukacyjnym, konkursami, warsztatami i seminariami. Organizatorem obu wydarzeń są MT Targi Polska SA, a odbędą się one w dniach 27-29 marca w Nadarzynie, Ptak Warsaw Expo.

W 2001 roku tematyka targów została rozszerzona o tematykę cateringu oraz hotelarstwa. Skąd pomysł na połączenie gastronomii oraz hotelarstwa?

To naturalna kombinacja, bo gastronomia i hotelarstwo są ze sobą nierozerwalnie związane. Już dawno połączono je pod wspólną nazwą HoReCa. Warto pamiętać, że obecnie to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki na świecie.