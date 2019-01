Targi motocyklowe Warsaw Motorcycle Show 2019. Kiedy, gdzie, za ile wydarzenie dla miłośników motocykli

Warsaw Motorcycle Show to świetne miejsce dla wszystkich przedstawicieli branży motocyklowej. To przegląd rynku i doskonała okazja do spotkania w jednym miejscu tak wielu potencjalnych klientów. Poprzednia edycja wydarzenia przez trzy dni przyciągnęła niemal 60 tysięcy odwiedzających. Na targi przyjechali miłośnicy jednośladów z całej Polski, a także zagranicy. W wydarzeniu udział wzięło 170 wystawców reprezentujących kilkaset marek.

WARSAW MOTORCYCLE SHOW 2019 - W PROGRAMIE

FAN Zone – spotkania z gwiazdami sportów motocyklowych

pokazy mistrzów

wyścigi na specjalnie zaaranżowanych torach

spotkania klubów motocyklowych

Strefa Kobiet Motorsportu

Strefa dla Dzieci

prelekcje dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pierwszej pomocy

szkolenia z jazdy na 125-tce

pokazy stuntu

tor moto cross

tory do jazdy testowej

strefa tatuażu

