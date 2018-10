Targi Pracy i Przedsiębiorczości 2018. Ponad 5 tys. ofert pracy będzie na was czekać w PKiN

Na odwiedzających będzie czekać 103 wystawców i ponad 5 tysięcy ofert pracy. Swoje oferty pracy zaprezentują pracodawcy z branż: nowoczesnych technologii, transportu, FMCG, handlu, hotelarstwa, gastronomii, produkcji, techniki i automatyki, administracji publicznej, służb mundurowych, a także szerokiego sektora usług.

Na Targach poszukiwani będą m.in. elektrycy, mechanicy, logistycy, magazynierzy, kierowcy, inżynierowie, prawnicy, księgowi, specjaliści ds. marketingu, finansów, kierownicy, specjaliści IT, administratorzy sieci i systemów, deweloperzy, administratorzy baz danych, specjaliści cyber security, project managerowie, w tym specjaliści na potrzeby międzynarodowych projektów dla NATO i Unii Europejskiej oraz przedstawiciele wielu innych zawodów.

Ciekawe propozycje pracy będzie można znaleźć w Strefie Pracodawców Francuskich, utworzonej przez firmy zrzeszone we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej.

Tegoroczna edycja Targów Pracy i Przedsiębiorczości to także oczekiwany i cieszący się zawsze dużym zainteresowaniem Salon Doradztwa Zawodowego. Chętni będą mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji z ekspertem. Zainteresowani będą mogli dowiedzieć się, m.in., jak poprawnie napisać CV i przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, a także jak znaleźć swoją ścieżkę kariery.

Targi Pracy i Przedsiębiorczości odbędą się 10 października w w godzinach 10-17 na czwartym piętrze Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

