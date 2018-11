Targi Rzeczy Ładnych 2018. Kiedy i gdzie przedświąteczna edycja targów, cena biletów, lista wystawców

Targi Rzeczy Ładnych edycja przedświąteczna - atrakcje dla dzieci

Podczas tej edycji czeka wyjątkowa niespodzianka - organizatorzy zapraszają rodziców i dzieci na wystawę „A KUKU” stworzoną przez Ewę Solarz dla Instytutu Adam Mickiewicza. Wystawę tworzą prace 15 ilustratorów, osobowości polskiej sceny graficznej. Prezentacji książek i wielkoformatowych postaci towarzyszą animacje. Na wystawie zobaczyć można prace takich rysowników jak: Edgar Bąk, Katarzyna Bogucka, Iwona Chmielewska, Robert Czajka czy Agata Dudek.

Targi Rzeczy Ładnych edycja przedświąteczna - dwie przestrzenie

Po raz pierwszy Targi Rzeczy Ładnych odbędą się w dwóch przestrzeniach. Pierwsza to Laboratorium 2400 (wejście od pasażu), w której znajdą się strefy MEBLE, LAMPY, VINTAGE, TEKSTYLIA, PRINT i DZIECI. Druga to Butelkownia (wejście z pl. Konesera) - jasna hala, w której zagoszczą strefy: CERAMIKA I SZKŁO oraz WELLNESS, gdzie zaprezentują się wszystkie najciekawsze polskie marki z tych dziedzin. Przestrzenie są w sąsiadujących budynkach, ok. 100 m. od siebie. Obie będą wyraźnie oznaczone, do obu obowiązuje ten sam bilet wstępu. Szukajcie oznaczeń i nie przegapcie żadnej z przestrzeni!

Targi Rzeczy Ładnych edycja przedświąteczna - płatność za zakupy

Płatność na targach - niektórzy z wystawców przyjmują karty płatnicze, ale zdecydowanie lepiej przyjść z gotówką. Najbliższy bankomat (Euronet) znajduje się w holu Pasażu Konesera, 30 metrów od wejścia do przestrzeni Laboratorium 2400, ale bezpieczniej zaopatrzyć się w gotówkę wcześniej.

Targi Rzeczy Ładnych edycja przedświąteczna - termin i miejsce

Edycja przedświąteczna Targów Rzeczy Ładnych odbędzie się 1-2 grudnia w Centrum Praskim Koneser.

Targi Rzeczy Ładnych edycja przedświąteczna - bilety

Wstęp na targi kosztuje 10 zł (dzieci do 12 roku wchodzą bezpłatnie) i jest jednodniowy. Bilety można kupić w kasach zarówno przed wejściem do Laboratorium, jak i przed wejściem do Butelkowni. W obu kasach będzie możliwość płatności kartą płatniczą.

Targi Rzeczy Ładnych edycja przedświąteczna - parking

W Koneserze znajduje się parking podziemny (wjazd od ul. Białostockiej). Parking oferuje prawie 1000 miejsc i jest płatny - 4 złote za godzinę, ale pierwsza godzina jest gratis.