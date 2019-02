Targi Rzeczy Ładnych 2019. Centrum Praskie Koneser zakwitnie na wiosnę

"Za oknami biało, ale my już żyjemy kolorami! Zapraszamy na wiosenną edycję Targów Rzeczy Ładnych - największych targów designu w Warszawie!" - zachęcają organizatorzy Targów Rzeczy Ładnych . Już w weekend, 13 i 14 kwietnia we wnętrzach Centrum Praskie Koneser (Plac Konesera 2) znów zobaczymy najlepszy design z całej Polski.

Targi Rzeczy Ładnych to także wykłady i spotkania. Na dorosłych czeka strefa wellness, dla dzieci przygotowano specjalną strefę zabawkami, książkami i meblami. Warto więc wpaść do Konesera w całą rodziną.

Święto designu" to dobry moment, aby ożywić nasze wnętrze na wiosnę. A może szukacie ciekawych pomysłów i inspiracji? Z Targów Rzeczy Ładnych na pewno nie wyjdziecie z pustymi rękami.