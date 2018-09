Targi ślubne Warszawa 2018. Gdzie młode pary mogą szukać inspiracji i... okazji?

Targi Ślubne w Warszawie to doskonała okazja do zapoznania się z obowiązującymi trendami, a także do zdobycia ciekawych znajomości, które mogą znacznie ułatwić planowanie wspólnej uroczystości. Podczas takich wydarzeń możemy poznać kilkudziesięciu wystawców i dowiedzieć się, jak wygląda planowanie ślubu krok po kroku, i o czym należy pamiętać.

Na miejscu czekają ślubne suknie, a także szeroki wybór garniturów oraz akcesoriów dla przyszłych mężów i żon i nie tylko. Rodzice, teściowie, świadkowie, a nawet i goście także znajdą coś dla siebie. Poza tym państwo młodzi mogą zobaczyć przykładowe aranżacje stołów, a także posmakować - być może przyszłego - deseru w postaci ślubnego tortu. Na targach organizowane są pokazy mody ślubnej, fryzur, a także koncerty zespołów specjalizujących się w weselnych aranżacjach. Takie wydarzenie jest okazją do zdobycia zniżek i okazyjnych zakupów. Gdzie w 2018 roku odbywają się targi weselne? Wybraliśmy cztery największe imprezy. Każda z nich jest biletowana.

28-29 września 2018: Warsaw Wedding Days - Międzynarodowe Targi Ślubne

Miejsce: Ptak Warsaw Expo (Aleja Katowicka 62, Nadarzyn)

Wstęp: bezpłatny. Bilet należy odebrać za pośrednictwem tej strony internetowej

Pierwsze tego typu targi ślubne organizowane pod warszawą. Równolegle do wydarzenia, w halach obok, będą trwały też Beauty Days, a więc "Dni Urody", gdzie wystawią się specjaliści od makijażu i kosmetyków.

Nowożeńcy będą mieli okazję na miejscu wziąć udział w ciekawych konferencjach i wykładach, poznać znane osoby z branży. Odbędą się też darmowe konsultacje z wedding plannerami, spotkania z blogerkami i dodatkowe wydarzenia towarzyszące. Na miejscu poznacie najnowsze trendy z branży, zobaczycie modę najlepszych światowych projektantów, a także pokazy barmańskie czy ofertę fotografów i kamerzystów.

28 października 2018: Targi Młodej Pary w Warszawie

Miejsce: EXPO XXI Warszawa - Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe (Prądzyńskiego 12/14, Warszawa)

Wstęp: 20-25 zł

Reklamują się jako "największe targi ślubne w Warszawie". Na miejscu pojawi się blisko 150 wystawców, którzy zaprezentują najnowsze trendy ślubne, a także zaskoczą unikatowymi ofertami promocyjnymi, dostępnymi wyłącznie w dzień targów. Poza tym w programie przygotowano konkursy z nagrodami, pokazy, występy grup muzycznych (w specjalnej strefie będą koncertować przez cały czas trwania wydarzenia) i szereg darmowych porad.

28 października 2018: Targi Ślubne w Pałacu Kultury

Miejsce: Pałac Kultury i Nauki

Wstęp: 20 zł

Targi w samym centrum miasta również reklamują się jako "największa tego typu impreza w mieście". jak zapowiadają organizatorzy (firma Targi Polska Gala Ślubna i magazyn Panna Młoda), na miejscu czekają nas premiery kolekcji sukien ślubnych na sezon 2019, ponad 200 wystawców, niepowtarzalne pokazy sukien ślubnych, warsztaty ślubne, rozmowy z ekspertami i liczne atrakcje dla narzeczonych: wyprzedaże sukien ślubnych z sezonu 2018, bezpłatne fryzury i makijaże, konkursy z cennymi nagrodami (do wygrania suknie ślubne znanych marek).

24-25 listopada 2018: Targi Ślubne Wedding.pl

Miejsce: PGE Narodowy

Wstęp: 25 zł, do nabycia na miejscu

Jesienią na tę imprezę powinni wybrać się wszyscy, którzy szukają modnych i niebanalnych ślubnych rozwiązań. Światowe trendy, moda na najwyższym poziomie i eksperckie grono (imprezę poprowadzi Katarzyna Gajek, niekwestionowany autorytet w zakresie planowania i organizacji uroczystości ślubnych) pomogą zaplanować najpiękniejszy dzień w życiu najlepiej, jak tylko się da. Na miejscu możecie liczyć na ponad 200 wystawców. - Zapraszamy nie tylko Pary Młode, ale także druhny i drużbów, rodziny, przyjaciół… - obiecujemy, że nie będzie nudno - podkreślają organizatorzy.

