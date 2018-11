Targi Ślubne Wedding Warszawa 2018. Kiedy, gdzie, cena biletów, szczegółowy harmonogram

Targi Ślubne Wedding od lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem najlepszych wystawców z branży ślubnej. W trakcie dwóch dni, na dwóch scenach odbędą się panele, warsztaty z profesjonalistami i nieustające pokazy mody, które poprowadzi Rafał Maślak - model i bloger modowy. 300 wystawców po raz kolejny udowodni, że w polskiej branży ślubnej dzieje się wiele. - Zapraszamy nie tylko Pary Młode, ale także druhny i drużbów, rodziny, przyjaciół… Obiecujemy, że nie będzie nudno! - podkreślają organizatorzy.

Zobaczcie również zdjęcia z wcześniejszych edycji Targów Ślubnych Wedding:

Targi ślubne Wedding. Najnowsze kolekcje i trendy [ZDJĘCIA]

TARGI ŚLUBNE WEDDING 2018 - HARMONOGRAM POKAZÓW MODY ŚLUBNEJ

Na targach tysiące narzeczonych z całej Polski, pragnących, by ich ślub i wesele nie były powieleniem schematów sprzed dekady, otrzymają moc inspiracji i porad do przygotowania idealnego ślubu i wesela. Harmonogram pokazów mody ślubnej przedstawiamy poniżej. W sobotę pokaz rozpocznie się prezentacją kolekcji Izabeli Janachowskiej, następnie goście będą mogli podziwiać m.in. kolekcję sukien ślubnych salonu Collinter, Atelier Juliette ze specjalnym udziałem autorskiej linii sukien Lary Gessler oraz występ formacji DJ and Lady Sax.

Również w niedzielę pokaz rozpocznie się prezentacją kolekcji Izabeli Janachowskiej, jednak później goście targów będą mogli m.in. przyjrzeć się autorskiej kolekcji sukien ślubnych Sylwii Kopczyńskiej, a także wziąć udział w konkursie, w którym do wygrania jest voucher o wartości 2 tys. zł. od Victoria’s Secret.

TARGI ŚLUBNE WEDDING 2018 - PROGRAM PRELEKCJI: SOBOTA

W trakcie dwóch dni targowych odbywać się będą ogólnie dostępne warsztaty i panele dyskusyjne z profesjonalistami z różnych dziedzin. Panele prowadzić będzie Katarzyna Gajek wedding plannerka gwiazd, niekwestionowany autorytet w zakresie planowania i organizacji uroczystości ślubnych.