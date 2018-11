Targi TT Warsaw 2018. W Pałacu Kultury i Nauki cały świat jest na wyciągnięcie ręki [ZDJĘCIA]

Wielkie otwarcie

Mnogość kultur, odmienne języki i obyczaje. W Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie dawno nie było tak kolorowo. Wszystko za sprawą 26. już edycji Międzynarodowych Targów Turystycznych TT Warsaw, które odbywają się w dniach 22-24 listopada. Otwarciu wydarzenia towarzyszyły wielkie emocje.

W tym roku będziemy mieli okazję przyjrzeć się aż 53 krajom i spotkać się z ponad 500 wystawcami. Chętnie opowiedzą nam o najpopularniejszych zakątkach w ich krajach, ale i o mniej uczęszczanych szlakach. Dowiemy się się nieco więcej o lokalnej kuchni, a nawet spróbować tradycyjnych potraw czy napojów. Słowem - możemy poczuć się przez chwilę jak w dalekiej podróży.

Tym razem krajem partnerskim wydarzenia zostały Włochy. Nie każdy wie, ale ten piękny kraj odwiedza co roku ponad 50 milionów zagranicznych gości. Oznacza to, że zajmują 5 miejsce na świecie pod względem liczby przybywających turystów. Również Polaków urzeka największa liczba zabytków wpisanych na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO, przepiękne krajobrazy od wysp i nadmorskich plaż, aż do alpejskich szczytów oraz wyśmienita kuchnia.

Nie ma wątpliwości, że Włochy to kraj niepowtarzalny. I nawet jeśli zwiedziliśmy już Rzym, Mediolan i Florencję warto udać się też do mniejszych miejscowości, aby poczuć ten kraj na nowo. Gdzie? Dowiedzcie się podczas targów. Italia występuje ze stoiskiem liczącym prawie 400 mkw. Na nim swoją ofertę przedstawia osiem regionów: Abruzja, Apulia, Lacjum, Sardynia, Umbria, Marche, Emilia-Romania, Friuli-Wenecja Julijska.

Atrakcji nie zabraknie

Ale to nie wszystko. Podczas targów spotkamy się też ze znanymi podróżnikami. I tak np. Jan Mela, który razem z polarnikiem Markiem Kamińskim wyruszył na wyprawę na Biegun Północny i Południowy opowie o podróżach na krańce świata i wgłąb siebie. Narzeczeni Łukasz Smoliński i Natalia Sitarska, prowadzący jeden z najpopularniejszych blogów podróżniczo-kulinarnych,Tasteaway.pl, opowiedzą jak bezpiecznie podróżować z dziećmi. Fotografowie i dziennikarze, Anna i Krzysztof Kobusowie pokażą nam Chorwację, a Jakub Juszyński - Czechy.

26. Międzynarodowe Targi Turystyczne TT Warsaw odbywają się w dniach 22-24 listopada 2018 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, Plac Defilad 1.Pierwszy dzień jest przeznaczony dla branży, ale kolejne już dla wszystkich zwiedzających. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, wystarczy jedynie zarejestrować się na stronie www.ttwarsaw.pl/