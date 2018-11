Targi turystyczne TT Warsaw 2018 bogate w nowości

Wprawdzie Międzynarodowe Targi Turystyczne TT Warsaw liczą sobie już ponad ćwierć wieku, to oprócz tradycyjnie organizowanych wydarzeń towarzyszących i konkursów, co roku potrafią zaskoczyć nowymi pomysłami. Poza tym każda edycja przyciąga wystawców, którzy wcześniej nie prezentowali swoich ofert na tej najważniejszej dla branży turystycznej imprezie w Polsce. Co nowego zobaczymy w tym roku? Przedstawiamy najciekawsze informacje i propozycje.