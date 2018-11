Targi Turystyczne TT Warsaw 2018. W stolicy cały świat jest na wyciagnięcie ręki [ZDJĘCIA, WIDEO]

Włochy reprezentował m.in. Giovanni Bastianelli, dyrektor generaly ENIT. Jak mówi nam, w 2017 roku w stosunku do 2016 roku liczba Polaków przyjeżdżających do Włoch wzrosła o 10 %. - Z naszych badań wynika, że w tym roku ten wzrost będzie jeszcze większy. Na ostateczny wynik musimy jeszcze poczekać, bo gros Polaków wybierze się jeszcze w tym roku na narty - podkreśla Bastianelli i dodaje: Wraz ze wzrostem liczby połączeń pomiędzy Polską, a Włochami siłą rzeczy będzie też rosła liczba Polaków odwiedzających Włochy.

Ponad 500 wystawców z 53 krajów, te liczby robią wrażenie. Tak właśnie wyglądała 26 edycja Turystycznych TT Warsaw w Pałacu Kultury i Nauki (22-24 listopada). Spotkania biznesowe, oferty polskich i zagranicznych touroperatorów czy spotkania z takimi podróżnikami jak Jan Mela czy Marek Kamiński. Nie ma wątpliwości, że to TT Warsaw to najważniejsza dla branży turystycznej impreza w Polsce. I choć do podróży nikogo już chyba specjalnie nie trzeba przekonywać, nie każdy z nas ma pomysł, gdzie udać się w kolejną. Tutaj z pomocą przychodzą goście targów, wystawcy, którzy o reprezentowanych krajach wiedzą więcej niż ktokolwiek.

Jak mówi, mamy ze sobą wiele wspólnego. - Jest bardzo wielu Polaków, którzy wybrali Włochy na swoją ojczyznę. I odwrotnie - wielu Włochów na dobre zadomowiło się w Polsce - podkreśla dyrektor. Zapytany o to czy Polacy dobrze znają jego kraj odpowiada: Polacy którzy zaczynają przyjeżdżać do Włoch zaczynają zwiedzanie od najbardziej znanych miejsc. Jadą do Rzymu, Florencji, Wenecji, Mediolanu. W momencie, kiedy wracają, zaczynają odkrywać inne, mniejsze miejscowości.

Włochy to nie tylko piękne krajobrazy, ale także pyszna kuchnia. Przedstawicielka firmy Api Food, Delicje z Włoch, Anna Wójtowicz podkreśla, że w każdym regionie kraju zjemy inne pyszności. "Pizza i makaron są charakterystyczne dla całych Włoch, ale parmezany i szynkę parmeńską spróbujmy w Parmie. W Toskanii skosztujemy zaś inne typy makaronów."

Wydarzenie TT Warsaw 2018 odbyło się w tym roku po raz 26. Jesteśmy ciekawi czy impreza może nas jeszcze czymś zaskoczyć. Zapytaliśmy o to Urszulę Potęgę, Prezes Zarządu, MT Targi Polska. - Mogłoby się wydawać, że co roku dzieje się to samo, ale tak nie jest. Zmieniają się kraje i wystawcy. Jedno jest niezmienne - to wydarzenie z rozmachem - mówi nam i dodaje: Wszyscy, którzy są zainteresowani podróżami, znajdą tutaj coś dla siebie. Mogą zapoznać się z krajami, ich kulturą. Mogą zobaczyć proponowane oferty na zimę czy na rok 2019. Mogą porozmawiać z ludźmi z całego świata.

Bogata kultura, piękne krajobrazy

Do odwiedzenia Sardynii zachęca Renata Olejnicka, właścicielka Renata Travel. - Sardynia jest miejscem nazywanym siedmioma kontynentami. Znajdziemy tam wszystko - przepiękne kolory morza, góry, ciekawe tradycje, różne mikroklimaty, różna kuchnię, wina. Przemieszczając się zaledwie kilka kilometrów mamy wrażenie, że jesteśmy w zupełnie innym kraju - mówi nam Olejnicka dodając: - Ciężko się napracowaliśmy, żeby przybliżyć Polakom Sardynię. I faktycznie, naszych rodaków jest tam coraz więcej. M.in. dlatego, że w końcu mamy bezpośrednie loty.

Agnieszka Khodabakhshi, menadżerka Carla Travel Service poleca nam zaś Hiszpanię i Andaluzję. - Urzekła mnie przyroda i piękny krajobraz oraz kultura Andaluzji. Każdy kto tam pojedzie choć raz, zawsze wraca. Cieszy mnie, że widuję coraz więcej Polaków. Uwielbiamy podróżować - mówi nam Khodabakhshi.