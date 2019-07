Targi Warszawa październik 2019. Bilety, atrakcje, strefy, wystawcy, daty [PRZEGLĄD]

3-6 PAŹDZIERNIKA: MIĘDZYNARODOWE TARGI WYPOSAŻENIA WNĘTRZ WARSAW HOME 2019

Miejsce: Ptak Warsaw Expo (Aleja Katowicka 62, Nadarzyn)

Wstęp: organizatorzy oferują dwa rodzaje biletów na Warsaw Home – dla klientów biznesowych i indywidualnych. Możecie je kupić TUTAJ.

Warsaw Home to biznesowe targi wyposażenia wnętrz, które co roku przyciągają dziesiątki tysięcy entuzjastów dobrego designu. Przez cztery dni wystawiać się będą producenci z Polski i zagranicy. Wydarzenie łączy projektantów, architektów, producentów, dystrybutorów oraz wszystkich tych, którzy szukają wyposażenia dla biur, hoteli, restauracji i własnych czterech kątów. Warsaw Home to miejsce, gdzie uczestnicy prezentują nie tylko swoje produkty czy nawiązują profesjonalne relacje, ale także dzielą się swoimi przemyśleniami na temat branży.

Warsaw Home 2019 - wystawcy