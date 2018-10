Targi Złotniczo-Jubilerskie Gold Expo. Ponad 350 znanych i lubianych marek w jednym miejscu [ZDJĘCIA]

Jeśli szukacie wyjątkowej biżuterii w atrakcyjnej cenie wybierzcie się na Targi Złotniczo- Jubilerskie Gold Expo. W piątek i sobotę, 5 i 6 października na Prądzyńskiego 12/14 czyli w Warszawskim Centrum EXPO spotkamy ponad 350 wystawców znanych i lubianych marek. Dla odwiedzających zaplanowano liczne rabaty.

Możemy obejrzeć m.in. produkty marki Maison Boccadamo. Włoska biżuteria ma w swojej ofercie linię dla wszystkich miłośniczek aktualnych trendów, męskie kolekcje dodające klasy i charakteru każdemu mężczyźnie czy kolekcje ze srebra dla najmłodszych. Wrażenie robią zmysłowe kolekcje z brązu, rodowane i pozłacane, zdobione kamieniami naturalnymi, perłami i kryształami Swarovskiego.

Marka Nomination Italy to światowy lider w produkcji biżuterii ze stali szlachetnej i złota. Z kolei kolekcje biżuterii Verona to propozycja dla osób, które cenią sobie klasykę. Każdy więc znajdzie coś, dla siebie. Co ciekawe, podczas tegorocznych targów GoldExpo będziemy mogli podziwiać samochody marki Lexus.