Targówek. Nowy park powstanie zamiast ogródków działkowych? Miasta pyta mieszkańców. Są dwie koncepcje

pomysły przedstawione są także na plenerowej wystawie przy ul. Trockiej (okolice bazarku i przystanku autobusowego Pratulińska)

## Targówek Północny - co się zmieni?

Obszar objęty opracowaniem ma powierzchnię ok. 89 ha i położony jest we wschodniej części miasta w południowo-zachodniej części dzielnicy Targówek.

Granice obszaru objętego planem zagospodarowania przestrzennego stanowią:

* północno-zachodnia linia rozgraniczająca ul. Radzymińskiej,

* południowa linia rozgraniczająca ul. Gorzykowskiej, wschodnia linia rozgraniczając a ul. Myszkowskiej, wschodnia linia rozgraniczająca ul. Handlowej, północna linia rozgraniczająca ul. Handlowej, południowa linia rozgraniczająca ul. Kołowej,

* wschodnia linia rozgraniczająca projektowanej ul. Św. Wincentego,

* północno-zachodnia granica ogródków działkowych (stanowiąca północno-zachodnią granicę działki ew. nr 3 z obrębu 4-09-31), północna linia rozgraniczająca ul. Samarytanka, północna linia rozgraniczająca ul. Nowo-Trockiej.

Urząd miasta, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, uwzględnił dwa warianty. Cechy wspólne dla obydwu koncepcji to:

- wyznaczenie terenów zieleni urządzonej osiedlowej z uwzględnieniem istniejących grup zieleni towarzyszącej zabudowie z lat 70. i 80. XX w.,

- wyznaczenie w ich obrębie główne ścieżek pieszych,

- dopuszczenie możliwości lokalizacji urządzeń rekreacyjnych i innych elementów wyposażenia, aby podnieść jakość aranżacji i atrakcyjność przestrzeni wypoczynkowej,

Ponadto w obydwu wariantach:

- wyznaczono strefy zieleni na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

- wyznaczono strefy zieleni na terenach usług publicznych (przy przedszkolu przy ul. Korzona i Mokrej oraz przy przychodniu zdrowia przy ul. Remiszewskiej), które służą podnoszą jakość zagospodarowania terenów związanych z oświatą i zdrowiem,

- wyznaczono strefy zieleni w ulicach Pratulińskiej, Korzona i Nowo-Trockiej, które służą poprawie mikroklimatu, podniesieniu jakości kształtowania przestrzeni publicznych oraz ukształtowaniu linearnych układów zieleni, stanowiących powiązania z przyległymi terenami zieleni, w szczególności ze Skwerem Stefana Wiecheckiego Wiecha położonym na południu od obszaru planu;

- wyznaczono rzędy drzew do zachowania, uzupełnienia lub nasadzenia, szczególnie wzdłuż ważniejszych ulic jako elementy służące poprawie mikroklimatu oraz podniesieniu jakości kształtowania przestrzeni;

- wyznaczono aleję o szczególnych walorach do zachowania w rejonie ul. Orańskiej, funkcjonującej obecnie jako ciąg pieszy, które stanowią pozostałość po przedwojennej parcelacji Targówka,

- wskazano wartościowe drzewa do zachowania, wokół których należy stosować rozwiązania zapewniające swobodną wegetację drzew.

## Czym się różnią przedstawione przez miasto koncepcje? Zamiast działek - park

Wariant pierwszy zakłada zachowanie zieleni przy ul. Trockiej z Pratulińską i Orłowską, a także wyznaczono

w nim teren ogrodów działkowych, na którym umożliwiono zachowanie dotychczasowego sposobu ich funkcjonowania,oraz wydzielono ogólnodostępny ciąg pieszy. Te dwie opcje nie pojawiają się w wariancie numer dwa. Zakłada on jednak wyznaczenie terenu zieleni parkowej zakładając przekształcenie istniejących ogrodów

działkowych w przestrzeń ogólnodostępnego parku.

