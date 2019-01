Targówek - wyniki wyborów samorządowych 2018. Kto do Rady Dzielnicy Targówek?

Kto wygrał wybory w Wilanowie? Frekwencja wyborcza

Znamy już wstępne dane dotyczące frekwencji w Warszawie. Państwowa Komisja Wyborcza podała, że w stolicy do urn poszło aż 65,1% uprawnionych. To zdecydowanie więcej niż cztery lata temu (wtedy było to 47,4%). Przypomnijmy, że w całej Warszawie zarejestrowanych było 1,3 wyborców. W ostatnich tygodniach w całym mieście wniosek o dopisanie do listy wyborców złożyło ponad 26 tys. osób. Na Targówku dopisano 1113 osób. Są to zazwyczaj mieszkańcy, którzy przebywają w dzielnicy przez dłuższy czas - tu mają mieszkanie, płacą podatki, jednak są zameldowani w innym miejscu.

Na Targówku zagłosowało 64.54% uprawnionych. W sumie uprawnionych do głosowania było tu 96 437 osób. Do lokali wyborczych poszło ponad sześćdziesiąt dwa tysiące osób. Przypomnijmy, że Burmistrz Targówka zostanie wybrany przez Radę Dzielnicy na pierwszy posiedzeniu, po ogłoszeniu wyników wyborów samorządowych, w głosowaniu tajnym - poprzez zwykłą większość głosów.

Kto trafi do Rady Dzielnicy Targówek?

Na razie (podajemy informacje na poniedziałek wieczór) znane są tylko cząstkowe dane dotyczące Targówka. W obwodzie 943 w Ośrodku Sportu i Rekreacji zagłosowało 1298 osób. Najwięcej głosów do Rady Dzielnicy Targówek zdobyli: