Taśma Trzaskowskiego hitem internetu. Zobacz MEMY

Rafał Trzaskowski, kandydat Platformy Obywatelskiej na prezedenta Warszawy, naprawił szybę w drzwiach jednej z mieszkanek stolicy w czasie akcji "Otwarte Drzwi dla Warszawy". Trzaskowski odwiedza w domach warszawiaków wraz z kandydatami na radnych Koalicji Obywatelskiej, zachęcając do oddania na nich swojego głosu. Do nietypowego incydentu doszło w trakcie jednej z takich wizyt. Z pomocą w naprawie szyby przyszła mu taśma klejąca. Całe zajście stało się hitem internetu, a internauci komentują je we właściwy dla siebie sposób.