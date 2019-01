Tatuaż jak kamuflaż, zakrywa blizny i niedoskonałości. Tatuaże na blizny i po mastektomii. To nie trend, to terapia

Można wyliczyć przynajmniej kilkanaście powodów, które sprawiają, że ludzie robią sobie tatuaże. Dla jednych jest to pamiątka, dla innych mocne zaznaczenie ważnego momentu w życiu. Sentencje z tatuaży motywują do działania albo przypominają co jest w życiu ważne. Są też takie tatuaże, które przywracają do życia. Tatuaż na amputowanej piersi to nowy początek dla kobiety po mastektomii a tatuaż na bliznach utwierdza w przekonaniu, że to co trudne już za nami.