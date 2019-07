Tatuaże, Warszawa. Zrób sobie dziarę za 250 zł i wspomóż walkę z homofobią

Na imprezie będzie obowiązywać zasada „kto pierwszy, ten lepszy” a tatuaż będzie kosztować 250 zł (cały dochód z imprezy zostanie przekazany na działania Kampanii Przeciw Homofobii skierowane do osób transpłciowych). Każdy, kto chciałby wziąć udział w akcji musi mieć ukończone 18 lat. Na miejscu będzie można wybierać tatuaż ze specjalnie zaprojektowanych na tę okazję wzorów.

Tatuować w godz. 13-21 będą:

Kris Born Too Late i Paweł Bobrowicz z Zakładu Tatuatorskiego Syrena,

Marcin Domański i Bianka Szlachta z Gołej Baby,

specjalizujące się w handpoke’u, Jednorożec tatuuje i Dziaranie na kolanie,

Paweł rezydujący w studiu Kropka nad Ink,

Dagna Wrażeń ze studia Róża,

Magda Sawicka – Sick Rose.

- Chciałbym żyć w kraju, w którym każdy może czuć się swobodnie i bezpiecznie. Teraz tak nie jest i to budzi mój sprzeciw. Chcę, żeby osoby LGBT mogły bez obaw okazywać sobie uczucia tak, jak ja to robię. Dlatego jako tatuator zdecydowałem się wesprzeć KPH dołączając do akcji Tatuaże Przeciw Homofobii – mówi Kris Born Too Late z Zakładu Tatuatorskiego Syrena.