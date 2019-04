Te kierunki będą studiować najlepsi! TOP 10 kierunków humanistycznych, na które najtrudniej się dostać w Warszawie

Wielkimi krokami zbliżają się matury i czas rekrutacji na studia - to ostatni moment, by wybrać odpowiednią uczelnie i kierunek studiów. Mimo rosnącej popularności nauk ścisłych i technicznych, niektóre kierunki humanistyczne są tak oblegane, że szansę, aby studiować wymarzoną dziedzinę, otrzymają tylko najzdolniejsi. Sprawę dodatkowo utrudnia fakt, że to właśnie w Warszawie chce studiować najwięcej osób. Na które kierunki humanistyczne najtrudniej się dostać? Kliknij w zdjęcie, by przejść do galerii.