Te przysmaki były hitem PRLu. Bez nich nie było świąt i urodzin. Pamiętasz? Kulinarny powrót do przeszłości

Ten materiał sprawi, że niektórym na pewno pocieknie ślinka. Widok tych dań obudzi wyobraźnię i sprawi, że wspomnienia staną się żywsze. Co się jadło, kiedy na półkach sklepowych były tylko ocet i musztarda? Niezapomniane smaki z przeszłości powracają jak bumerang. Szybkie przekąski z PRL dostępne są w klimatycznych pubach a dania główne są specjalnością miejsc, które swoją markę opierają na historii i lokalności. Kto do szkoły zabierał kanapki z paprykarzem szczecińskim a na obiad przygotowywał sałatkę jarzynową, może się zgubić w tej galerii, która jest przeglądem dawnych kulinarnych trendów. Zapraszamy do stołu!