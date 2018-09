Te używane samochody kupujemy najczęściej! Zobacz RANKING dla wszystkich województw!

Ranking dla wszystkich województw

Zestawienie zostało opracowane na podstawie kilku wskaźników. Autorzy rankingu wzięli pod uwagę:

dane sprzedażowe dealerów

analizy ofert sprzedaży aut używanych na stronach internetowych

Dzięki zderzeniu informacji udało się wyodrębnić wyraźne różnice w preferencjach zakupowych kierowców z kilku części kraju. Lubujemy się przede wszystkim w niemieckich samochodach. Na wchodzie i zachodzie kraju będą to jednak różne modele.

Niemieckie auta najchętniej kupowane, ale preferujemy różne modele

Ciągle najchętniej kupowanym samochodem używanym w Polsce jest Volkswagen Passat. W lipcu tego roku aż w 7 województwach ten model auta był najchętniej oferowany do sprzedaży. Dużą popularnością cieszy się też Opel Astra. Zwyciężył w aż 6 województwach.

Najstarsze i najtańsze oraz najmłodsze i najdroższe samochody używane w Polsce

Najwięcej za Opla Astrę trzeba zapłacić na Śląsku (15 000 zł). Są to też modele najmłodsze w porównaniu do innych regionów Polski (mediana dla Śląska to 11,1 lat). Najtańsze Ople można znaleźć w województwie kujawsko-pomorskim (12 500 zł). Są to jednocześnie auta starsze w porównaniu do średniej – mediana to 12,6 lat.

Najtańsze i najstarsze Audi A4 oferuje województwo lubelskie (18 400 zł; 14 lat). Najmłodsze i najdroższe modele pojawiały się przede wszystkim w województwie podlaskim (19 600 zł; 13,3 lat).

Najstarsze i najtańsze są Volkswageny Passaty kupione w województwie warmińsko-mazurskim (mediana wieku: 13,7 lat; cena: 12 500 zł). Najdroższe i najmłodsze modele najchętniej wybierano w województwie pomorskim (11,7 lat; cena: 16 900 zł).