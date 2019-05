Teatr na leżakach. Plażówka Saska zaprasza na darmowe spektakle

Spektakle pod chmurką

Powraca cykl Teatr na leżakach, czyli jedna z najpopularniejszych letnich atrakcji w stolicy. Wszystkie spektakle z muzyką na żywo ogląda się siedząc wygodnie na leżaku. "Do takiego teatru można przyjść w letniej sukience, krótkich spodenkach i w klapkach, a w trakcie przedstawienia popijać zimne napoje. Wyjątkowy repertuar i festiwalowa atmosfera, którą tworzy Teatr na leżakach, przyciąga tysiące widzów w całym kraju. Zabierz ze sobą koc, wygodnie rozsiądź się na trawie i popijaj lemoniadę - jesteś w teatrze!" - zachęcają organizatorzy Teatru na leżakach.

Wydarzenie odbywa się w miejscu Plażówka Saska (ul. Wał Miedzeszyński 389). Spektakle będą wystawiane przez całe wakacje. Pierwszy z nich - "Wyjowisko" zobaczymy już we wtorek, 28 maja. Akcja przedstawienia dzieje się w karczmie zarządzanej przez gospodynię Aurelię i jej męża Bonifacego. Pewnego dnia do gospody przybywa grupa przebiegłych komediantów, a jeden z nich zakochuje się w młodej gospodyni. Kobieta przyrzeka mu swoją miłość, ale w zamian oczekuje głowy wilka. To dopiero początek niecodziennych zdarzeń.