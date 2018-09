Teatr Powszechny w Warszawie. Premiera "Gniewu" w reżyserii Małgorzaty Wdowik [ZDJĘCIA, WIDEO]

Teatr Powszechny w Warszawie ma zdecydowanie inny repertuar w porównaniu do większości stołecznych teatrów. Nowy sezon zapowiada się równie ciekawie i niebanalnie, jak poprzednie. Rozpocznie się on 21 września premierą "Gniewu" w reżyserii Małgorzaty Wdowik. W spektaklu zagrają aktorzy Teatru Powszechnego oraz czterech chłopców, których wybrano podczas warsztatów teatralnych. Jest to także próba przyjrzenia się samej męskości i wzorcom oraz stereotypom budowanym wokół mężczyzn. Rozmawialiśmy o tym z reżyserką.

Performans a nie spektakl

Po wejściu do sali nie zobaczymy "tradycyjnej" sceny i miejsc siedzących. Jest po prostu przestrzeń, w której widzowie mogą się swobodnie poruszać. Co ciekawe - aktorzy poruszają się w tej samej przestrzeni, między widzami. Jest to nadal spektakl czy może już performance? - Zapraszamy na performance. Nie myślimy o tym wydarzeniu jako o spektaklu, bo budziłoby jakiś rodzaj oczekiwań związanych z konwencją, historią, opowieścią. Natomiast tutaj jest zbiór fantazji chłopców i mężczyzn oraz naszych realizatorów tego, czym ten gniew jest - tłumaczy Małgorzata Wdowik.

Niewyrażone emocje są jak meteoryt

Zapytana o wybór tej akurat emocji, reżyserka mówi, że dla niej samej jest to, zaraz obok strachu i wstydu, jedna z bardziej istotnych emocji. Tworzy ona także tryptyk, który składa się ze zrealizowanego w TR Warszawa "Strachu", przygotowanego w Teatrze Powszechnym "Gniewu", o którym właśnie mówimy, a trzecią częścią będzie "Wstyd". - Chciałam popracować z taką emocją, która często kojarzy się negatywnie, nawet z przemocą. Kojarzy się także z czymś, czego nie możemy do końca wyrazić, o czym nie można opowiedzieć, co trzeba schować - dodaje. Porównuje tę emocję do bycia supermanem, który połyka meteoryt. Jak się nie wyrazi i nie wyrzuci się z siebie gniewu - połyka się ten właśnie meteoryt, który może nas rozwalić od środka. Performancem chce odczarować tą emocję i pomyśleć o innej metodzie niż połykanie.