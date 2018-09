Teatr Powszechny w Warszawie ma zdecydowanie inny repertuar w porównaniu do większości stołecznych teatrów. - Nie traktujemy naszego repertuaru tylko jako zbioru tytułów, a naszego miejsca pracy jako domu produkcyjnego dla kolejnych reżyserów. Zamiast tego we wszystkich naszych działaniach artystycznych i społecznych mówimy o ważnych, a czasami również niewygodnych tematach (...) - czytamy na stronie Teatru Powszechnego. Nowy sezon zapowiada się równie ciekawie i niebanalnie, tak jak poprzednie. Zapytaliśmy o to rzecznika placówki, Mateusza Węgrzyna.

Teatr Powszechny w Warszawie. Repertuar na sezon 2018/19

Nowy sezon artystyczny rozpocznie się 21 września premierą "Gniewu" w reżyserii Małgorzaty Wdowik. Spektakl, a nawet bardziej performans, skupiać się będzie na emocji - gniewie. W spektaklu zagrają aktorzy Teatru Powszechnego oraz czterech chłopców, których wybrano podczas warsztatów teatralnych. Jest to także próba przyjrzenia się samej męskości i wzorcom oraz stereotypom budowanym wokół mężczyzn.

6 października czeka na nas premiera "Nietoty". Spektakl reżyserowany przez Krzysztofa Garbaczewskiego jest chyba najbardziej wychodzącym poza tradycyjny teatr. - Każdy widz będzie zakładał headset VR i wtedy będzie rozgrywany spektakl z udziałem żywych aktorów. Będzie to połączone - interakcja z aktorami i akcja w google'ach VR - tłumaczy Mateusz.

Kolejnym spektaklem jest "Jak ocalić świat" na małej scenie w reżyserii Pawła Łysaka. Jak mówi rzecznik teatru: - Jest to spektakl autobiograficzny, opowiadający o 3 ojcach: o ojcu reżysera, który był pracownikiem ambasady w Afryce, o ojcu aktora pochodzącego z Ukrainy, a także ojcu aktora Mamadou z Senegalu. Opowiada o tym, jak męskie, ojcowskie autorytety funkcjonują w obecnym świecie, podczas kryzysu męskości - dodaje. Powyżej wymienione historie ojców staną się też pretekstem do opowieści o katastrofie ekologicznej.

Na grudzień planowana jest premiera "Bachantek" Eurypidesa w reżyserii Mai Kleczewskiej ze scenografią Jonasa Staala, holenderskiego artysty wizualnego. Bada on zależności pomiędzy sztuką i realną polityką. Elementem spektaklu będą działania realizowane w przestrzeni publicznej. - Mocno feministyczny, więcej nie mogę nic zdradzić - dodaje rzecznik.

Zapytany o to, do kogo są skierowane te spektakle, Mateusz mówi: - Dla widzów którzy są gotowi na taki artystyczny ferment, nie oczekują klasycznej opowieści. Taki teatr w Polsce może znaleźć swoja nisze, swoje miejsce, swoich widzów. Klasycznych jest większość, warto się czymś wyróżniać - podkreśla.