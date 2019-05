Teatry w Warszawie. Najnowsze premiery: Romeo i Julia na deskorolkach i śpiewak jazzbandu

Teatry w Warszawie. Najnowsze premiery

Sprawdziliśmy, jakie nowości przygotowały dla widzów stołeczne teatry. Co będzie grane?

„Śpiewak Jazzbandu”

To będzie światowa prapremiera musicalu „Śpiewak Jazzbandu”, z librettem i w reżyserii Wojciecha Kościelniaka, na podstawie sztuki Samsona Raphaelsona. „Śpiewak Jazzbandu” w reż. Alana Croslanda z 1927 roku był pierwszym filmem dźwiękowym w historii kina. Według Amerykańskiego Instytutu Filmowego to jeden ze stu najlepszych amerykańskich filmów wszech czasów, laureat honorowego Oscara. Główną rolę, młodego muzyka, który nie chce być kantorem tylko jazzmanem, zagrał Al Jolson. W spektaklu Kościelniaka, jednego z najbardziej cenionych reżyserów teatru muzycznego w kraju, wcieli się w nią Daniel „Czacza” Antoniewicz.

W tradycyjnym, hołdującym żydowskiej tradycji domu Jacka jazz nie jest mile widziany. Chłopak musi opuścić dom, żeby spełnić swoje marzenia. Pomalowany na czarno zaczyna karierę śpiewaka jazzbandu.

„Znakomita i barwna adaptacja Wojciecha Kościelniaka pokazuje obie rzeczywistości: show-biznesu i synagogi, jazzowej wolności i kantoralnych uniesień, dowodząc, że w obu możliwe jest głębokie przeżycie, bliskie oczyszczenia” - czytamy w opisie musicalu.



"Śpiewak Jazzbandu", zdjęcie z próby. Fot. Maurycy Stankiewicz

Jego reżyser przyznaje, że wcześniej nie znał „Śpiewaka Jazzbandu”. - Płytę DVD dostałem od Gołdy Tencer (dyrektorka Teatru Żydowskiego - przyp. red.) Obejrzałem i natychmiast zapragnąłem się z tym zmierzyć. Zarówno film, jak i wcześniejsza sztuka Raphaelsona, miały wszystko, na czym opiera się dobry musical - odwieczny konflikt starego z nowym, tradycji i postępu; religii i rozrywki, nawet dwóch muzycznych stylistyk - muzyki sakralnej i jazzu. Muzyka Broadwayu ma swoje źródło w tradycji, w muzyce kantoralnej, a to ma wpływ na choreografię, konwencję. Ale jeśli lepiej wpatrzymy się w fabułę, tematem staje się dialog pomiędzy nieprzystającymi do siebie światami. To ważne dzisiaj - jeśli będziemy szukać przyczyn oddalenia, a to jest tematem spektaklu, przyczyn złości, jaka stała się wszechobecna, to może łatwiej będzie nam się pogodzić, wyeliminować język nienawiści. Taki obowiązek w tej chwili na nas spoczywa - dodaje reżyser. Kościelniak napisał libretto musicalu, uwzględniając również wątek kręconego w 1927 roku filmu. Powstała więc nowa opowieść.