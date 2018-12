Teatry w Warszawie. Premiery grudnia i stycznia [NOWOŚCI]

Przełom roku 2018/2019 zapowiada się bardzo obiecująco. Co będzie grane?

„Cząstki kobiety”

To spektakl dla wszystkich tych, którzy się urodzili - czytamy na stronie TR Warszawa. Z tym przedstawieniem powraca na tę scenę wybitny węgierski reżyser filmowy i teatralny Kornél Mundruczó, twórca nagradzanego „Nietoperza”. Tamta sztuka opowiadała o eutanazji, w najnowszej punktem wyjścia będą narodziny. Oryginalny scenariusz Katy Wéber opowiada o młodej kobiecie, która po tragicznej stracie musi na nowo odnaleźć się w życiu. To również historia wielu współczesnych kobiet, poddanych społecznej presji. „Droga, którą przemierza Maja, jest drogą everywoman - mówi reżyser. - Maja doświadcza tego, co wszystkie kobiety, kiedy ich pragnienia zostają zmiażdżone, a ból zwycięża nad nimi aż do chwili, kiedy mogą się rozwinąć i otworzyć na nowo, gotowe do życia z większą świadomością, głębią i, oczywiście, radością” - dodaje. Na scenie zobaczymy m.in. Agnieszkę Żulewską, Martę Ścisłowicz i Sebastiana Pawlaka, który stworzył znakomitą rolę we wspomnianym „Nietoperzu” w reż. Mundruczó.

TR Warszawa/ Studio ATM

Premiera 13.12.

„Wania, Sonia, Masza i Spike”

„Sztuka Duranga ma delikatność i misterność czechowowskich konstrukcji, tak bliskich polskiemu widzowi i jednocześnie rozmach brodwayowskich produkcji, które gwarantują sukces u każdej publiczności - mówi reżyser spektaklu, Maciej Kowalewski. - Jedną z jej najważniejszych wartości są pełnowartościowe, dramatyczne i jednocześnie komediowe role, które w tej obsadzie zachwycą. Dla mnie jest to materiał na prawdziwe widowisko zrobione z dbałością o słowo, frazę i klarowną, linearną fabułę, dające szansę na pokazanie teatru w jego najszlachetniejszej współczesnej formie” - dodaje. Na scenie zobaczymy: Ewę Błaszczyk, Dorotę Landowską, Małgorzatę Rożniatowską/Jowitę Budnik, Mariannę Janczarską, Macieja Kowalewskiego i Wojciecha Zielińskiego.

Teatr Polonia

Premiera 15.12.

„Tryptyk Rdz 1-50”

Premiera całego tryptyku biblijnego Michała Zadary. Reżyser pracował w Nowym Teatrze przez ostatnie dwa lata, inscenizując epizody z Księgi Rodzaju. Spektakle, które tworzył, po kolei opowiadają pełne dramatu historie o Adamie i Ewie, Kainie i Ablu, potopie, wieży Babel, Abrahamie, Hagar, Sodomie i Gomorze, Sarze, Józefie i Faraonie.

Nowy Teatr

Premiera 15.01.

„Beginning”

Rzecz o epidemii samotności w XXI w. i potrzebie bliskości w świecie, w którym bycie niezależnym singlem jest trendy. „Beginning” to polska prapremiera sztuki Davida Eldridge’a, która po raz pierwszy została wystawiona na West Endzie w Londynie wiosną tego roku. Spektakl w reż. Adama Sajnuka, z rolami Marii Seweryn i Tomasza Borkowskiego, to opowieść o spotkaniu pary samotnych, współczesnych singli. Ona jest kobietą niezależną, nowoczesną, zaangażowaną feministką, którą interesuje głównie kariera, nastawioną na niezobowiązujące przygody i szeroko rozumiany „związek otwarty”. On - rozwodnik, pozbawiony praw opieki nad jedyną córką, mieszka z emerytowaną matką i jest zagubiony. Ten spektakl to „próba opisania rodzącej się relacji między czterdziestoletnimi samotnymi Europejczykami, których dotychczasowe wybory, tak prywatne, jak i zawodowe, doprowadziły do miejsca, w którym bliskość, tradycyjne rozumienie związku, partnerstwo czy rodzina stały się pojęciami abstrakcyjnymi, ideami, nie tyle niepożądanymi, ile niemożliwymi” - piszą twórcy spektaklu.

Teatr WARSawy

Premiera 17.12.

„Masakra”

Pomysłodawcą i autorem choreografii do tego spektaklu jest Paweł Sakowicz. Tancerz, wielokrotnie nagradzany choreograf, absolwent politologii na UW oraz choreografii i performansu w London Contemporary Dance School. Punktem wyjścia do tej tanecznej opowieści jest wydarzenie z 1937 roku. Polski rząd wysłał wówczas swoją ekspedycję na Madagaskar, w skład której wchodzili major Mieczysław Lepecki, współpracownik Józefa Piłsudskiego, oraz pisarz i podróżnik Arkady Fiedler. Jej celem było zbadanie możliwości kolonizacji wyspy. Innym ważnym wątkiem w spektaklu jest powołanie w 1920 r. w Londynie nowego stylu tańca - modern ballroom dance. W spektaklu pojawia się głośna muzyka i biała broń.

Nowy Teatr

Premiera 9.01.

„Zemsta nietoperza”

Niemałe zaskoczenie. Bardzo wszechstronny reżyser - Michał Zadara, tym razem bierze na warsztat trudny i ryzykowny gatunek teatralny, jakim jest operetka. Mowa o słynnej „Zemście nietoperza” Straussa, pełnej ekskluzywnych imprez, przebieranek, zdrad i salonowych intryg. A to wszystko w rytmie wiedeńskiego walca. Zapowiada się intrygująco.

Teatr Narodowy

Premiera 18.01.

„Trzecia pierś”

„Jeżeli masz dość rutyny w swoim życiu, jeżeli męczy cię przymus robienia kariery, jeśli marzysz o ucieczce od przyśpieszonego rytmu wielkiego miasta - dołącz do nas” - zachęcają twórcy spektaklu „Trzecia pierś” na podstawie sztuki Ireneusza Iredyńskiego. Reżyseria i opracowanie muzyczne - Jarosław Tumidajski. W obsadzie: Magdalena Żak, Mariusz Jakus i Szymon Mysłakowski.

Teatr Współczesny

Premiera 26.01.

„Wyzwolenie”

W słynnym „Wyzwoleniu” Wyspiański sportretował Polaków. „Dramat, który mu się jawi, do dziś porusza - bo wszystko jest: i ziemia, i kraj, i ojczyzna, i ludzie… Tylko naród się zgubił…” - czytamy w opisie spektaklu w reż. Anny Augustynowicz, który będzie miał premierę na deskach Teatru Polskiego. Akcja rozgrywa się w teatrze, ale scena z życia artystów nieoczekiwanie zmieni się opowieść na serio o pragnieniu wolności. W obsadzie m.in. Grzegorz Falkowski w roli Konrada oraz Jerzy Trela, Adam Cywka, Marcin Bosak, Dorota Stalińska i Andrzej Seweryn.

Teatr Polski

Premiera 29.01.