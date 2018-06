(© Fot. archiwum naszemiasto.pl )

Jednym z ważniejszych wydarzeń ostatnich godzin była zapowiedź powrotu tęczy na plac Zbawiciela. Jak się jednak okazuje, słynna instalacja ponownie pojawi się w Warszawie. Ale w nieco innej formie. Dalsza część artykułu poniżej.

Tęcza rzeczywiście powróci na plac Zbawiciela, ale nie będzie to fizyczna instalacja, ale hologram wyświetlany na kurtynie wodnej. Prezentację nowej formy symbolu zaplanowano na 8 czerwca 2018 r., na godzinę 22 i będzie ją można oglądać do 2 w nocy. Co więcej, powrót instalacji w postaci hologramu odnosi się też do organizowanej dzień później Parady Równości. Jednym z organizatorów akcji jest amerykański producent lodów, który od dawna czynnie wspiera dążenia osób LGBT. Swój udział w całym przedsięwzięciu mają też Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza i Fundacja Wolontariat Wolności (współorganizator Parady Równości).



– Tęcza znów stanie się uniwersalnym symbolem Warszawy pięknej, różnorodnej, pełnej miłości, pokoju, tolerancji oraz praw osób LGBT. Ma też wnieść więcej kolorytu, optymizmu i radości w życie miasta. I jak na prawdziwym niebie, będzie równie zjawiskowa – w postaci wodno-świetlnego hologramu, tej samej wielkości, co dawna "kwiatowa instalacja" – przekazało w komunikacie Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza. Przypomnijmy, że autorką pierwotnej instalacji jest Julita Wójcik, a tęcza po raz pierwszy pojawiła się przed Kościołem Najświętszego Zbawiciela w 2012 roku.





