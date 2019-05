Tęcza, Warszawa. Kontrowersyjna instalacja wróci na plac Zbawiciela? Zadecydują mieszkańcy

Kontrowersyjna instalacja powróci?

To najbardziej kontrowersyjna instalacja artystyczna ostatnich lat. Tęcza z pl. Zbawiciela - bo niej mowa - ma szansę powrócić do centrum miasta. Tym razem postanowił zawalczyć o nią białołęcki rady, Filip Pelc. Niedawny kandydat Wiosny do Parlamentu Europejskiego jest zdania, że tęcza powinna powinna stanąć w formie hologramu. Oryginalną propozycję zgłosił do budżetu obywatelskiego. O jej dalszych losie zdecydują więc mieszkańcy.

- Hologram będzie wyświetlany na wodnej kurtynie, by uniemożliwić jego zniszczenie. Zobaczymy ją od zmroku do północy od marca do października - pisze radny.

Pelc podkreśla, że "wielu mieszkańców Warszawy stęskniło się za tęczą na pl. Zbawiciela" i że jest ona "symbolem otwartości, uśmiechu i pozytywnej energii". Inwestycja miałaby kosztować ok. 90 tys, zł.

Okrzyknięta symbolem homoseksualizmu

Instalacja artystyczna Julity Wójcik - łukowaty metalowy stelaż, na którym obsadzone kolorowe papierowe kwiatki - początkowo nie wzbudzał żadnych kontrowersji. Nie wszyscy pamiętają, ale początkowo prezentowano ją przed budynkiem Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Gdy w 2012 r. stanęła na placu Zbawiciela (a dokładnie przed kościołem Najświętszego Zbawiciela), została okrzyknięta symbolem homoseksualizmu. Była siedmiokrotnie podpalana m.in. po Marszu Niepodległości. Instalację kilkukrotnie odbudowywano. W ostatnich miesiącach istnienia była pilnowana przez całą dobę przez policjantów lub strażników miejskich. W 2015 r. ratusz zdecydował się ją zdemontować.