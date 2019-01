Tęczowy piątek w Polsce odbędzie się 26 października. 211 szkół, w tym 22 z Warszawy, zgłosiły udział w akcji. O co chodzi?

Tęczowy piątek w szkołach w Polsce

Organizowana już po raz trzeci akcja, w tym roku odbędzie się 26 października. Tego dnia na szkolnych korytarzach zawisną tęczowe plakaty, a głównym tematem lekcji będzie akceptacja i otwartość na uczniów i uczennice LGBTQI. Wszystko po to, aby te osoby poczuły, że w szkole jest miejsce też dla nich. Do akcji zgłosiło się aż 211 szkół z całego kraju.

Jak tłumaczy Joanna Skonieczna z organizacji społecznej Kampania Przeciw Homofobii:

- Akcja Tęczowy Piątek organizowana jest po to, aby nauczyciele i nauczycielki pokazali swoim uczniom i uczennicom, że szkoła jest miejscem, gdzie każdy może być sobą. Tego dnia dorośli i rówieśnicy dają wyraźny sygnał młodym osobom LGBTQI, że mogą na nich liczyć.

. Mówi też, że o tym jak będzie wyglądał Tęczowy Piątek zadecyduje nauczyciel lub nauczycielka wraz ze swoimi uczennicami i uczniami. To oni najlepiej znają swoją szkołę i wiedzą, co się u nich sprawdzi.

Szkoła wsparciem i drugim domem

Adam, 16-letni uczeń, w którego szkole Tęczowy Piątek odbył się w zeszłym roku, opowiada, że: - W szkole czułem się bardzo samotny. Do czasu Tęczowego Piątku. Wtedy zrozumiałem, że to, że jestem gejem jest OK. I to było super - dodaje. Wtóruje mu licealista, Dominik Kuc, który w maju tego roku opublikował ranking warszawskich liceów przyjaznych uczniom i uczennicom LGBTQ. Tłumaczy, że: - Tęczowy Piątek pokazuje przede wszystkim, że osoby LGBTQ+ są obecne we wszystkich szkołach. Tak, we wszystkich. Nawet jeśli się ukrywają i nie mówią o swojej orientacji czy tożsamości płciowej nikomu – mówi uczeń i dodaje, że tęczowy Piątek daje szansę nauczycielkom i nauczycielom na pokazanie wsparcia dla tej grupy.

Jak wynika z badań, w każdej klasie jest co najmniej jeden uczeń lub uczennica LGBT. Szkoła ma szansę stać się dla nich drugim domem, jednak niestety często jest odwrotnie. Badania przeprowadzone przez KPH, pokazują, że aż 70% uczniów LGBTQI doświadczyło w swoim młodym życiu przemocy, a w 30% przypadku doszło do niej właśnie w szkole. - Problem homofobii w szkołach istnieje i nie da się temu zaprzeczyć. Na szczęście mamy dostęp do narzędzi edukacyjnych, które dają nadzieję na zmianę. Jednym z nich jest Tęczowy Piątek. Dlatego tak ważne jest, aby wzięło w nich udział jak najwięcej szkół - stwierdza Skonieczna.