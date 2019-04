Tel Aviv Food & Wine obchodzi 9. urodziny. Impreza potrwa aż trzy dni

- Czekają DJ-e, promk", koktajle, darcie japy i przypadkowe znajomości - tak swoje 9. urodziny zachwala znany wegański bar w stolicy. Urodzinowe drinki, zabawa z dj-ami, promocje na jedzenie - wszystko to od czwartku 25 kwietnia 2019 czeka na klientów wegańskiej restauracji Tel Aviv Food & Wine, która właśnie w tym roku kończy 9 lat.

Z tej okazji dla klientów przygotowano specjalne promocje. Przez cały czas trwania urodzin zjemy m.in. urodzinowy hummus w cenie 9 zł. W tej samej cenie wypijemy też okolicznościowy koktajl. Po godzinie 22:00 na klientów czekają także m.in. tacos w okazyjnej cenie.

Tel Aviv Food & Wine to pierwszy stuprocentowo wegański lokal w Warszawie. Posiada on certyfikat organizacji V-label zajmującej się certyfikacją miejsc oraz produktów. W przypadku Tel Avivu oznacza to, że każdy produkt, danie, dodatek, napój nie zawierają na żadnym etapie swojej produkcji składników pochodzenia zwierzęcego, co dotyczy także napojów.