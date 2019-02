TEPfactor Warszawa. W stolicy powstał unikatowy park rozrywki. Byliśmy tam przed otwarciem [ZDJĘCIA, WIDEO]

TEPfactor Warszawa. W Blue City powstało ogromne centrum rozrywki

TEPfactor to pierwszy tego typu park rozrywki w Polsce i trzeci na świecie. Dwa pierwsze działają w Pradze i Dubaju. Tym co wyróżnia TEPfactor - jest nastawienie na grupową formę rozrywki. Zabawa przeznaczona jest dla grup liczących od 2 do 6 osób.

Unikalny koncept rozrywkowy składa się 25 pokoi wykutych w skale. Kolejność ich odwiedzania i rozwiązywania poszczególnych zadań jest dowolna. Jednak aby sprostać poszczególnym wyzwaniom potrzebna jest dobra współpraca poszczególnych osób. Bez tego nie jest możliwe ukończenie gry.