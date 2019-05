Tesco, Górczewska. Największy darmowy parking na Bemowie od czerwca będzie płatny. Kłopoty mieszkańców

Darmowe 3 godziny, koniec z całodziennym parkingiem

Od czerwca operatorem parkingu samochodowego przy sklepie Tesco na ul. Górczewskiej będzie firma City Parking Group. Przy wjazdach zostaną zainstalowane szlabany oraz maszyny rejestrujące samochody.

Parking przy hipermarkecie od lat jest wykorzystywany przez mieszkańców ul. Pełczyńskiego, Narwik, Klemensiewicza, ale także położonych trochę dalej Czumy czy Kossutha. Znajduje się tam blisko tysiąc miejsc parkingowych, które do tej pory były dostępne nieodpłatnie przez całą dobę.

Problem w tym, że parking w ostatnim czasie stoi zapełniony niemal do ostatniego miejsca przez większość dnia. Co prawda Tesco na Górczewskiej jest całodobowe, ale wszyscy mają świadomość, że nie są to samochody klientów. Z parkingu korzystają przede wszystkim mieszkańcy ul. Pełczyńskiego - wąskiej uliczki, przy której w trybie ekspresowym wyrastają kolejne osiedla. Kolejne oddawane będą w tym roku, co oznacza, że wkrótce na parkingu przed sklepem może zabraknąć miejsc dla klientów, którym ta przestrzeń ma służyć przede wszystkim.