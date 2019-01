Tesla wkracza do Warszawy. Amerykański gigant szuka pracowników do nowego serwisu i salonu

Świetna wiadomość dla fanów samochodów elektrycznych Elona Muska. Tesla zarejestrowała w Warszawie spółkę i wiele wskazuje na to, że niebawem otworzy swój pierwszy w Polsce autoryzowany serwis i salon. Tesla Poland sp. z o.o. od 4 stycznia 2019 ma swoją siedzibę w biurowcu przy Złotych Tarasach. W zarządzie zasiada Stephane Werkman (dyrektor finansowy na Europę), David Feinstein (dyrektor odpowiedzialny za nowe rynki) oraz Yaron Klein (główny księgowy). Lokalizacja przyszłego serwisu i salonu Tesli nie jest jeszcze znana.

Tesla szuka pracowników

Od listopada ubiegłego roku Tesla szuka pracowników do warszawskiego serwisu. Na portalu Indeed znajdują się cztery oferty pracy na stanowisko technik serwisu, doradca serwisowy, doradca ds. części oraz menadżer serwisu. Kilka dni temu spółka wrzuciła na Facebooka informację, że poszukuje także specjalistów ds. produktu w salonie Tesla Warszawa. Jednym z wymogów jest ważne prawo jazdy oraz minimum 2 lata z czystą historią jazdy. Co amerykański gigant oferuje w zamian? Tego można dowiedzieć się jedynie podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Tesla coraz modniejsza w Polsce

Tesla uruchomiła też stronę internetową tesla-warszawa.com, za pomocą której można wynająć samochód, umówić się na jazdę próbną lub sprawdzić oferty leasingowe. Chociaż koncern nie sprzedaje jeszcze swoich samochodów w naszym kraju, to według różnych danych po polskich drogach jeździ około 300 sztuk różnych modeli Tesli. Na ten moment serwisowanie tych aut jest możliwe jedynie za granicą, bo w Polsce nie ma jeszcze autoryzowanego punktu napraw. Już niedługo ma się to zmienić.