Test na HCV – prosty krok do zdrowia Bezpłatne badania w Warszawie!

HCV (ang. Hepatitis C Virus) jest odpowiedzialny za wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW C). Wirusem można się zakazić przez kontakt z krwią zakażonej osoby w sytuacji naruszenia ciągłości tkanki skóry (np. ukłucie, skaleczenie). Eksperci wskazują, że czynnikami ryzyka zakażenia HCV w Polsce jest wiek powyżej 45 lat, hospitalizacje w przeszłości, zabiegi medyczne i niemedyczne, jak również wizyty

u kosmetyczki oraz posiadanie tatuażu.

Szacuje się, że w Polsce osób zakażonych HCV jest 165 – 200 tysięcy, jednak dotychczas zdiagnozowanych zostało tylko ok. 30 tys. z nich . Może to wynikać z faktu, że przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C rozwija się w sposób bezobjawowy bądź bez specyficznej manifestacji przez wiele lat od zakażenia. W momencie jego ujawnienia, stan zaawansowania choroby jest już znaczący. Nieleczone zapalenie wątroby typu C uszkadza wątrobę i może prowadzić do jej marskości, a nawet raka. Wykrycie wirusa i poddanie się terapii daje szansę na całkowite wyleczenie, dzięki nowoczesnym i dostępnym w Polsce lekom.

W ramach „Tygodnia anty-HCV” w Warszawie w dniach 17-23 września, w wybranych placówkach, będzie można wykonać bezpłatne, anonimowe testy na przeciwciała anty-HCV. Wykwalifikowany personel medyczny zadba również o dostarczenie wyczerpujących informacji wszystkim poddającym się testowi oraz wskaże kolejne kroki osobom, u których wynik testu na obecność przeciwciał anty-HCV okaże się dodatni.

Poniżej znajduje się lista placówek biorących udział w programie:

1.NZOZ PULMO Sp. z o.o. Skarbka z Gór 120 lok. 1003-287 Warszawa

2.MEDART Alicja Zielińska Sp.J.Trakt Brzeski 57 B05-770 Warszawa

3.Vertimed Grupa Medycznaul. Bronikowskiego 5502-796 Warszawa

4.SZPZLO W-wa Praga Północ Przychodnia Rodzinnaul. Otwocka 103-759 Warszawa

