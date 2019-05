Tężnia na Woli. Mieszkańcy krytykują obiekt jeszcze przed otwarciem. ''Będzie służyła za noclegownię dla bezdomnych'' [ZDJĘCIA]

Budowa tężni solankowej w parku Sowińskiego to pomysł, który powstał w ramach budżetu partycypacyjnego. Projekt poparło w głosowaniu prawie 1300 osób. Instalacja ma być naturalnym inhalatorium, gdzie będzie można odpocząć i zażyć trochę świeżego powietrza niemal w centrum miasta.

Pomimo że otwarcie tężni zaplanowano na 19 maja, już teraz w mediach społecznościowych pojawiają się nieprzychylne komentarze na jej temat. Koszt inwestycji to 250 tysięcy złotych, jednak według mieszkańców Woli pieniądze zostały wyrzucone w błoto. Na facebookowej grupie Warszawska Wola można przeczytać wiele krytycznych opinii na temat inhalatorium.

''W nocy będzie służyło za noclegownie dla bezdomnych'', ''Zbudowali schronienie dla bezdomnych ludzi, nie tężnię'', ''To są pieniądze wyrzucone w błoto!'', ''Tężnia to jest w Konstancinie, tu - żenująca a droga katastrofa'', ''To na pewno nie jest parkowy szalet miejski? Pasuje wizerunkowo jak mało która budowla'', ''Bliżej temu ustrojstwu do szaletów miejskich'' - to tylko niektóre z komentarzy mieszkańców Woli.