The Color Run 2019, Warszawa. Tysiące osób wzięło udział w najbardziej kolorowym biegu [ZDJĘCIA]

The Color Run 2019, Warszawa. W sobotę, 1 czerwca tysiące osób wystartowało spod PGE Narodowego, aby pokonać najszczęśliwsze 5 km. The Color Run nazywany jest najbardziej kolorowych biegiem na świecie, ponieważ uczestnicy na trasie obsypywani są kolorowymi proszkami. Co więcej, nie liczy się wynik, a doskonała zabawa. Kliknij w zdjęcie, aby przejść do galerii zdjęć z The Color Run 2019 w Warszawie.