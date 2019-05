The dragon is coming!

Każdy z pewnością słyszał o ekranizacji sagi „Pieśni lodu i ognia”. Po raz pierwszy w Polsce, HBO postanowiło przybliżyć wszystkim swoją flagową produkcję. Przybliżyć dosłownie, ponieważ klienci Złotych Tarasów będą mogli zobaczyć na żywo niesamowitego smoka, prosto z najpopularniejszego serialu na świecie. Stanie on na poziomie 0, pod kopułą galerii i będzie czekał na amatorów wspólnych zdjęć, codziennie w godzinach otwarcia centrum. Natomiast w sobotę, 8 czerwca, do Złotych Tarasów zawita wyjątkowa grupa Westeros, skupiająca najzagorzalszych fanów „Gry o Tron”, którzy w strojach wprost z krainy lodu i ognia, przeprowadzą sceniczne animacje. Zaproszą wszystkich chętnych do udziału w specjalnym turnieju wojowników, nauczą tańca Westeros, a także sprawdzą wiedzę o serialu klientów Złotych Tarasów.

Cenne pamiątki i oryginalne stroje

Każdy fan serialu, który weźmie udział w animacjach, otrzyma oryginalne serialowe gadżety, takie jak koszulki lub poduszki. Organizatorzy zadbali również, aby nagrody otrzymywali klienci Złotych Tarasów, w zamian za zakupy. W ramach akcji, która odbędzie się właśnie 8 czerwca, za paragony można będzie odebrać nie tylko koszulkę czy poduszkę, ale też jedną z gier planszowych, opartych na motywach z serialu. Poza grupą Westeros, do Złotych Tarasów zawitają cosplayerzy głównych bohaterów „Gry o Tron”. Będzie można spotkać osoby przebrane m.in. za Matkę Smoków - Daenerys Targaryen, Jona Snow, Joffrey’a Baratheon’a, Arya Stark’a czy Nocnego Króla. Na tym jednak nie koniec atrakcji.

Wejdź do świata „Gry o Tron”

Każdy chciałby wejść do krainy lodu i własnymi zmysłami doświadczyć niepowtarzalnego klimatu towarzyszącego aktorom „Gry o Tron”. Właśnie dlatego, Organizatorzy przygotowali specjalną grę w wirtualnej rzeczywistości – „Game of Thrones – beyond the wall”. Klienci Złotych Tarasów będą mogli spróbować swoich sił w walce z białymi wędrowcami i zmierzyć się z innymi zadaniami, typowymi dla mieszkańców Siedmiu Królestw.

