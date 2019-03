The Dumplings koncert Warszawa. Duet zaprezentuje w Stodole materiał z najnowszej płyty [BILETY]

Nowa płyta The Dumplings - Raj

Raj to najnowsza płyta The Dumplings. Jest to trzeci studyjny album duetu. - Muzycznie to wciąż elektropop na najwyższym poziomie, w charakterystycznym dla The Dumplings stylu, ale w porównaniu do poprzednich produkcji jest zdecydowanie dojrzalej - czytamy na stronie wydarzenia.

Tracklista

Kino Raj Deszcz Uciekam Przykro mi Nieszczęśliwa Frank Tam gdzie jest nudo ale gdzie będziemy szczęśliwi Jesteś kobietą (bonus track) Ach nie mniej jednej (bonus track)