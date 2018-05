11 lipca w warszawskim Palladium odbędzie się koncert amerykańskiej grupy – The Internet. Jest to zespół, który powstał i zadebiutował w 2011 roku.

Muzyka, jaką wykonują jest połączeniem m.in. soulu, hip-hopu, trip-hopu i alternatywnego R&B. Założycielami są wokalistka Syd oraz producent Matt Martians – niegdyś członkowie kolektywu Odd Future, należącego do Tyler the Creator. Ich debiutancki album "Purple Naked Ladies" przyciągnął uwagę nie tylko świetnymi dźwiękami, ale także odważnymi tekstami, opowiadającymi o seksualności wokalistki. Dwa lata później do sprzedaży trafiła druga płyta, czyli "Feel Good", która na dobre ugruntowała pozycję The Internet jako nowego symbolu undergroundowych brzmień. W roku 2015 zespołowi udało się nagrać i wypuścić świetnie przyjęty wśród krytyków oraz publiczności album "Ego Death". Na krążku pojawili się tacy goście jak Kaytranada, Vic Mensa, Janelle Monáe czy wcześniej wspomniany Tyler the Creator.The Internet - "Dontcha"The Internet - "Get Away"Na początku 2017 roku Syd – założycielka i wokalistka zespołu – wydała pierwszą solową płytę pt. "Fin". W większości napisała i wyprodukowała ją samodzielnie, chcąc rozwinąć swój indywidualny styl. W wywiadzie dla magazynu The FADER powiedziała, że album ten miał być głęboki i osobisty, ale tak naprawdę można go trochę grać w radiu, trochę prezentować na scenie, a przy okazji zarobić na nim pieniądze. Niestety Syd nie zaprezentowała go nigdy na scenie, ponieważ zawsze gra wraz z zespołem.Syd - "All About Me"Na przestrzeni lat The Internet przekształciło się w wieloosobową grupę, która obecnie liczy 5 członków. W takim składzie ponad 2 lata temu odwiedzili Polskę po raz pierwszy i w takim składzie zagrają również tym razem.Bilety są dostępne na stronie followthestep.com