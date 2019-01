The Nest. Warszawski co-working w najcieńszym budynku na Pięknej. Przy jednym z biurek Filip Springer napisze nową książkę [ZDJĘCIA, WIDEO]

Nietypowy, cienki budynek stanął przy ul. Pięknej 49 tuż obok Hali Koszyki. W całości przeszklony, wysoki na osiem kondygnacji, szeroki jedynie na kilka metrów. W środku otwiera się The Nest – nowy warszawski co-working, dla bardziej wymagających klientów.

Na dole, poziom ulicy, znajduje się pop-up store. Będą tu powstawać nieoczywiste koncepty sklepowe, wymyślane przez pracowników zajmujących kolejne kondygnacje. W sumie to 2 tys. m kw. powierzchni i miejsce na kilkaset osób.

The Nest, już teraz wyróżniony przez czasopismo Wallpaper jako jeden z najlepszych co-workingów na świecie, to propozycja dla bardziej wymagających klientów. W środku nie ma długich stołów z miejscem na laptopa, ani hamaków wiszących na środku sali. Jest kameralnie, stylowo, nieco skandynawsko. Budynek został zaprojektowany przez Grupę 5 Architekci, natomiast wnętrza to zasługa pracowni Beza Projekt, Futu oraz Katarzyny Korzenieckiej.

Na poziomie -1 znalazły się szatnie i szafki dla pracowników. Na piętrze znajduje się klubowa kawiarnia. Jeszcze wyżej znajdują się sale konferencyjne oraz gabinety. Małe pokoiki pracy to istota The Nest. W środku jest sprzęt biurowy oraz miejsce dla kilku osób. Ma to umożliwić komfortową pracę. Dodatkową zaletą jest widok. Z okien przeszklonego budynku widać całą Warszawę, ze szczególnym uwzględnieniem ul. Pięknej i Koszykowej. Jest też kącik dla dzieci, w którym pracować będą opiekunki. Sama przestrzeń jest dość mobilna, ponieważ – jeśli zajdzie taka potrzeba – strefę dla najmłodszych można szybko zamienić w salę spotkań.

- Wiedzieliśmy, że chcieliśmy stworzyć pierwszą naszą lokalizację, flagship w centrum Warszawy – mówi nam Wojciech Ponikowski, współtwórca The Nest. - Tworząc środowisko dla aktywnych przedsiębiorców, chcieliśmy dostosować naszą ofertę dla tych różnych sektorów i różnych specyfik projektów. Staraliśmy się stworzyć idealne środowisko pracy – dodaje. The Nest dopiero rozpoczyna swoją działalność. Co-working przy Pięknej cieszy się sporym zainteresowaniem dlatego firma już teraz szuka nowych miejsc.

Ile kosztuje praca w The Nest? Podstawowy pakiet to 199 zł. W cenie dostęp do sprzętu biurowego, wsparcie w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz wstęp na spotkania dla członków. Ten ostatni element jest dla firmy szczególnie ważny. W salach konferencyjnych mają odbywać się spotkania dotyczące biznesu czy np. designu. Wielkie otwarcie Pięknej 49 zaplanowano na sobotę 27 października.

Ceny: