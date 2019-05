The Real Catwalk Polska. Modelki plus size w samej bieliźnie na Starówce

Pierwsza taka inicjatywa w Polsce

Za wybieg posłużył im chodnik pod kolumną Zygmunta na Placu Zamkowym w Warszawie. W samej bieliźnie prezentowały kształty, które odbiegają od standardów znanych ze światowych wybiegów. A jednak nie czuły wstydu, a oklaskujący je turyści wydawali się wprost zachwyceni.

Pomysłodawczynią pierwszego w Polsce pokazu body positive, który odbył się 19 maja jest Zuza Zakrzewska, finalistka programu Supermodelka Plus Size. Sama nie raz musiała mierzyć się z niewybrednymi komentarzami na temat swojego wyglądu, z nietolerancją. Teraz - jako wzięta modelka plus size pomaga innym dziewczynom uwierzyć w siebie i pokochać swoje ciało. Zakrzewska nie chciała promować konkretnego typu sylwetki, tylko okazać szacunek do drugiej osoby, bez względu na wygląd. Nie miała wątpliwości, że The Real Catwalk Polska odniesie sukces. Podobne akcje w Europie i Stanach Zjednoczonych cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.